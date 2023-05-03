Ergin Parlar kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ergin Parlar neden hayatını kaybetti?
Fenerbahçe'nin efsane kadrosundaki Ergin Parlar hayatını kaybetti. Peki, Ergin Parlar kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ergin Parlar neden hayatını kaybetti?
Bursaspor'un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında hayatını kaybetti. Eski futbolcunun yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ERGİN PARLAR KİMDİR?
Ergin Parlar, 25 Mart 1964’te Bursa’da doğdu. 1978-1986 yılları arasında Bursaspor'un altyapısında yetişen Parlar, 1984-85 sezonunda Kütahyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 1986 yılında Sönmez Filament'e transfer oldu, oradan 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer aldı. 1991'de takımdan ayrıldı ve sırasıyla Karşıyaka, Eyüpspor, İstanbulspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor 'da oynadı.
1998 yılında kariyerini noktalayan Parlar daha sonra teknik direktör olarak görev yaptı.
ERGİN PARLAR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”
ERGİN PARLAR'IN KARİYERİ
Alyapı Kariyeri
1978 - 1983
Bursaspor
Profesyonel Kariyeri
1983 - 1986
Bursaspor
1986 - 1988
Sönmez Filamentspor
1988 - 1992
Fenerbahçe
1989 - 1990
Karşıyaka
1991 - 1992
Eyüpspor
1992 - 1995
İstanbulspor
1995 - 1997
Küçükçekmecespor
1997 - 1998
Mudanyaspor
1997-1998
Teknik Direktörlük Kariyeri
2000
Bursaspor (altyapı)
2001-2002
Bursaspor U21
2008-2009
Oyak Renault
2009
Orhangazispor
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