Ergin Parlar kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ergin Parlar neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 22:37

Güncelleme: 03.05.2023 - 22:37

Bursaspor'un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında hayatını kaybetti. Eski futbolcunun yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ERGİN PARLAR KİMDİR?

Ergin Parlar, 25 Mart 1964’te Bursa’da doğdu. 1978-1986 yılları arasında Bursaspor'un altyapısında yetişen Parlar, 1984-85 sezonunda Kütahyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 1986 yılında Sönmez Filament'e transfer oldu, oradan 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer aldı. 1991'de takımdan ayrıldı ve sırasıyla Karşıyaka, Eyüpspor, İstanbulspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor 'da oynadı.

1998 yılında kariyerini noktalayan Parlar daha sonra teknik direktör olarak görev yaptı.

ERGİN PARLAR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”



ERGİN PARLAR'IN KARİYERİ

Alyapı Kariyeri

1978 - 1983

Bursaspor

Profesyonel Kariyeri

1983 - 1986

Bursaspor

1986 - 1988

Sönmez Filamentspor

1988 - 1992

Fenerbahçe

1989 - 1990

Karşıyaka

1991 - 1992

Eyüpspor

1992 - 1995

İstanbulspor

1995 - 1997

Küçükçekmecespor

1997 - 1998

Mudanyaspor

1997-1998

Teknik Direktörlük Kariyeri

2000

Bursaspor (altyapı)

2001-2002

Bursaspor U21

2008-2009

Oyak Renault

2009

Orhangazispor