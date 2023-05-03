Chris Singleton kimdir, nereli, kaç yaşında? Chris Singleton hangi takımlarda oynadı? Chris Singleton sağlık durumu nasıl?
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki basketbolcu hastaneye kaldırıldı. Chris Singleton'un kim olduğu ve hangi takımlarda forma giydiği merak ediliyor. Peki, Chris Singleton kimdir, nereli, kaç yaşında? Chris Singleton hangi takımlarda oynadı? Sağlık durumu nasıl?
2020 yılında imza attığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Peki, Chris Singleton kimdir, nereli, kaç yaşında? Chris Singleton hangi takımlarda oynadı? Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...
CHRIS SINGLETON KİMDİR?
Christopher Carl Singleton Jr. 21 Kasım 1989 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi. 2008-2011 yılları arasında Florida State Üniversitesi'nde oynayan Chris Singleton, 2011 NBA Draftinde Washington Wizards tarafından seçildi. 2013-14 sezonuna kadar burada görev yapan Singleton, 2014-15 sezonunda ilk yurtdışı deneyimini yaşamak için Çin'in Dragons Nanjing ekibinin yolunu tuttu. Ocak 2015'te NBDL'in Oklahoma City Blue takımına geçen Amerikalı oyuncu, 2015-16 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımının formasını giydi. Mayıs 2016'da yeniden Çin'e giden başarılı oyuncu sezonu Anhui Wenyi takımında tamamladı. 2016-17 sezonunda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan Singleton, burada iki sezon görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonunu İspanya'nın Barcelona takımında tamamladı. Singleton, 2019-20 sezonu başında Anadolu Efes'e dahil oldu.
2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Panathinaikos forması ile Yunanistan Şampiyonluğu yaşayan Singleton, 2017'de Yunanistan Kupası sevinci yaşadı. 2016-17 sezonunda Yunan Ligi'nin en yüksek verimlilik puanı toplayan oyuncusu olan Chris Singleton, 2017 ve 2018 yıllarında Yunan Ligi'nin en iyi beşine seçildi. Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile İspanya Kupası sevinci yaşadı. Singleton, 2019-20 sezonu başında Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu 2020-21 sezonunda Anadolu Efes formasıyla birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 41 karşılaşmada 22:01 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 6,1 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 19 maça çıkan başarılı oyuncu, maç başına 23:36 dakika süre alarak 9,4 sayı, 4,3 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.
CHRİS SİNGLETON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Chris Singleton'un kulübü Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."
CHRİS SİNGLETON HANGİ TAKIMLARDA BASKETBOL OYNADI?
2011-2013 - Washington Wizards
2014 - Jiangsu Dragons
2015 - Oklahoma City Blue
2015-2016 - Lokomotiv Kuban
2016 - Anhui Dragons
2016-2018 - Panathinaikos
2018-2019 - Barcelona Lassa
2019-2022 - Anadolu Efes
2023-günümüz - Anadolu Efes
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Seçim öncesi İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken 'seçim' paylaşımı
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt!
- Yurttaşlardan Bakan Kurum'a 'SMS' tepkisi!