Erkan Baş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne mezunu? İşte biyografisi

22 Mart 2022 Salı, 18:56

Erkan Baş, 2014 yılında verdiği bir röportajda, tarihin çok hızlı aktığı bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Hayatın her alanında emek verenlerin, üretenlerin, çalışanların, alın teriyle namusuyla yaşayan insanların siyasete müdahil olması gerekir. Artık eskiden diyoruz, siyaset bir profesyonel uğraş olarak adlandırılıyordu. Milyonlarca insan için siyaset 4-5 yılda bir kendisine sunulanlar arasından tercih yapmaya indirgenmişti. Bunun değişmesi gerekiyor. Üretenlerin, yaratanların siyaset alanında etkili biçimde sözünü söylemesi gerekiyor. Türkiye’nin kurtuluşu buradadır" ifadelerini kullandı.

ERKAN BAŞ'IN HAYAT HİKAYESİ

14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Erkan Baş aslen Yugoslavya göçmeni Boşnak'tır. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusoviç'ti. Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerdendi. Annesi bir dönem tekstil işçiliği yapan ev hanımı.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da okudu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünde tamamladı.

Erkan Baş, bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Üniversitedeki yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadele sonucu okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi olan Erkan Baş, bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) sorumluluklar üstlendi. İstanbul örgütünde faaliyet gösterdi, partinin İstanbul il sekreterliğini yaptı, Örgüt Bürosu'nun ve Merkez Komitesi'nin içinde yer aldı. Partinin 1 Mayıs 2008 eylemlerinde Taksim Meydanı'ndaki basın açıklamasını gerçekleştirdi.

TKP 9. Kongresi'nde Aydemir Güler genel başkanlık görevini bıraktı, onun yerine Erkan Baş genel başkanlık görevine seçildi. TKP Genel Başkanlığı parti temsiliyetinin kolaylaşması için alınan kongre kararıyla yürürlüğe girdi. Bu hamle istenen başarıyı getirmeyince, Parti Merkez Komitesi yaklaşık 6 ay sonrasında 'genel başkanlık' makamını kaldırdı. TKP, Parti Merkez Komitesi tarafından kolektif önderlikle yönetilmeye başlandı.

2014 yılında yaşanan ayrışma sonrasında kurulan Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde (HTKP) genel sekreter oldu.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili seçilen Erkan Baş, 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçerek burada genel başkan seçildi. 2022 yılı itibarıyla bu görevini sürdürüyor.

ÖZEL YAŞAMI

1979 doğumlu olan Erkan Baş, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında ve evli.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @erkbas.tip, Twitter'da @erkbas kullanıcı adıyla yer alıyor.