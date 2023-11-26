İbrahim Selim nişanlandı: İlk kez fotoğrafları paylaştı!
Sunucu ve oyuncu İbrahim Selim'in Daye Ay ile nişanlandığı iddia ediliyordu. Selim geçen günlerde sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı.
Uzun zamandır dijitalde yayınlanan işlerde rol alan ve aynı zamanda YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Selim, ekranlara döndü. Ünlü şovmen ekranların sevilen yarışması "Kelime Oyunu"nu sunmaya başladı.
Aşk hayatı ile de gündemden düşmeyen Selim, kısa bir süre önce beraber olduklarını açıkladığı Daye Ay ile nişanlandı.
İbrahim Selim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikilinin fotoğraflarına yer vererek "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" notunu düştü.
Paylaşımının ardından İbrahim Selim'in hayranları ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.
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