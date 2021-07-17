Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu: 'O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?'
Yer aldığı "15/07 Şafak Vakti" adlı filmin basın toplantısında soruları yanıtlayan Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı ile ilgili soruyu duyunca adeta çılgına döndü. Petekkaya, kendisine mikrofon uzatan muhabire "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?" diyerek tepki gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayımlanan bir ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesini eleştiren Erkan Petekkaya, uzun bir süre gündem olmuştu. Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmış, kısa bir süre sonra da rol aldığı Kırmızı Oda dizisinden ayrılmıştı.
ACUN ILICALI SORUSUNA ÇOK SİNİRLENDİ
Son olarak, yer aldığı "15/07 Şafak Vakti" filminin basın toplatısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Petekkaya, bir muhabirin "Acun Beyi eleştirmiştiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine çok sinirlendi.
"O MİKROFONU ALIR SANA NE YAPARIM BİLİYOR MUSUN?"
TV100'ün haberine göre, soruyu soran muhabirin mikrofonunu alan ve "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?" sözlerini kullanan Petekkaya, "Bu gecede sorulacak bir soru mu bu?" diye isyan etti. Petekkaya'nın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
NE OLMUŞTU?
Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermişti. Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede silmişti.
'Peşimde' şarkısıyla gecede 'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini alan Durmaz'a tepki gösteren Petekkaya, şarkıcının uçaktaki mastürbasyon görüntülerini hatırlatarak "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadesini kullanmıştı.
Ilıcalı ise bu tepkiye yanıtını, Survivor yarışmasındaki konseyde vermişti. Yarışmacılar Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuşan Ilıcalı, Petekkaya ile ilgili şunları söylemişti: "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara."
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