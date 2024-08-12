Erkekleri Koruma Derneği Merve Boluğur'a dava açıyor!
8 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" ifadelerini kullanan Merve Boluğur'a dava açılacak. Erkekleri Koruma Derneği, "Merve Hanım'a dava açıyoruz" açıklamasında bulundu.
Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. 8 Ağustos'ta "Erkeklerin %99'u şerefsizdir" şeklindeki paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Boluğur, 10 Ağustos’ta ise erkekler aleyhine "Instagram açılsın, erkekler kapatılsın" cümlesiyle bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşımlar sonrası Boluğur, medya hesabında hâlâ duran "Erkeklerin %99'u şerefsizdir" ifadesinin ardından, "Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları" şeklinde bir açıklama yaptı.
Ancak bu açıklama, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler’i tatmin etmedi. İnceler, dernek adına Boluğur’a dava açılacağını açıkladı.
Erkekleri Koruma Derneği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz" ifadelerine yer verildi.
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