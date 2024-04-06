Erken konulan teşhis hayat kurtarıyor
Kanser, hem dünyada hem de ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor.
Her yıl 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası’nda farkındalık oluşturmak ve önlenebilir ölümlerin önüne geçmek amaçlanıyor. Dünyada her dokuz erkekten ve 12 kadından biri kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre 2022 yılında tahmini 20 milyon yeni kanser vakası görüldü.
Aynı yıl yaklaşık 10 milyon kişi de kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. En fazla ölüm de 1.8 milyon ile akciğer kanseri nedeniyle yaşandı. Türkiye’de ise 2022’de, 240 bin 13 yeni kanser vakası görülürken 129 bin 672 kişi de aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. DSÖ’nün öngörüsüne göre 2040 yılında yaklaşık 30 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkacak. Kanserle Savaş Haftası’nda Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, kanserden değil geç kalmaktan korkulması gerektiğine dikkat çekti.
Kanserin kronik
bir hastalık çerçevesinde
tedavi edilebildiğini söyleyen
Duruman, şöyle konuştu:
“Erken teşhis edilirse maddi
manevi travmaları azalıyor. Bu
nedenle de kanser taramalarının
önemi vurgulanarak farkındalık
çalışmaları yapılmalı.” Türk
Kanser Derneği’nin kanser
tarama projesinden bahseden
Duruman, “Dernek olarak
kurduğumuz çağrı merkezini
aradığınızda, Türkiye’nin
neresinde olursanız olun sizlere
en yakın sağlık merkezlerinde
kanser taramalarının ücretsiz
yapılmasını sağlıyoruz”
ifadelerini kullandı.
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