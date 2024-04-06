Erken konulan teşhis hayat kurtarıyor

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

Her yıl 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası’nda farkındalık oluşturmak ve önlenebilir ölümlerin önüne geçmek amaçlanıyor. Dünyada her dokuz erkekten ve 12 kadından biri kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre 2022 yılında tahmini 20 milyon yeni kanser vakası görüldü.

Aynı yıl yaklaşık 10 milyon kişi de kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. En fazla ölüm de 1.8 milyon ile akciğer kanseri nedeniyle yaşandı. Türkiye’de ise 2022’de, 240 bin 13 yeni kanser vakası görülürken 129 bin 672 kişi de aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. DSÖ’nün öngörüsüne göre 2040 yılında yaklaşık 30 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkacak. Kanserle Savaş Haftası’nda Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, kanserden değil geç kalmaktan korkulması gerektiğine dikkat çekti.

Kanserin kronik bir hastalık çerçevesinde tedavi edilebildiğini söyleyen Duruman, şöyle konuştu: “Erken teşhis edilirse maddi manevi travmaları azalıyor. Bu nedenle de kanser taramalarının önemi vurgulanarak farkındalık çalışmaları yapılmalı.” Türk Kanser Derneği’nin kanser tarama projesinden bahseden Duruman, “Dernek olarak kurduğumuz çağrı merkezini aradığınızda, Türkiye’nin neresinde olursanız olun sizlere en yakın sağlık merkezlerinde kanser taramalarının ücretsiz yapılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

