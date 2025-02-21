Erken veda herkesi üzdü... Yarışmacılar ayakta alkışladı: 'Yol burada bitmedi...'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 21:52

Güncelleme: 21.02.2025 - 21:52

Survivor 2025 sezonunda dün gerçekleşen düelloların ardından final etabı bugün gerçekleşti. Efecan ve Mehmet'in adada kalmak için ter döktüğü gecenin sonunda bir yarışmacının çabası yeterli olmadı.

TEK GECEDE 5 DÜELLO

Poyraz - Doğuş düellosunda kazanan isim Poyraz oldu. Yunus Emre - Efecan düellosunda ise Yunus Emre kazandı. Daha sonra Doğuş ve Efecan yarıştı. Doğuş 5-0 kazandı.

Sakatlık nedeniyle ertelenen Sedat - Batuhan düellosunun kazananı Batuhan oldu. Ardından Sedat ve Mehmet yarıştı. Kendini potadan kurtaran isim Sedat oldu.

VEDA HERKESİ ÜZDÜ...

Efecan ve Mehmet arasındaki düello ise bugün gerçekleşti. Düellonun kazananı Efecan oldu. Efecan aldığı sayının ardından kendini yere attı. Bunun üzerine elenen yarışmacı Mehmet ise Efecan'ın yanına yatarak arkadaşını tebrik etti.

Mehmet'n vedası takım arkadaşlarını derinden etkiledi. Herkes yarışmacıyı ayakta alkışlayarak uğurladı. Mehmet vedalaşırken üzüntüsünü gizleyemedi. "Bu yol burada bitmedi." diyerek hislerini açıkladı.

Survivor 2025 sezonunda sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan ise Mehmet'in vedasının ardından "Mehmet herkesin sevgisini kazanarak veda etti." dedi.