Erşan Kuneri"nin 2. sezon lansmanı görkemli bir geceyle kutlandı

Netflix, Cem Yılmaz imzalı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanını gerçekleştirdi.

Erşan Kuneri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:47

Netflix’in bugün yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" dizisinin 2. sezon lansmanı dün akşam The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirildi. Geceye dizinin yaratıcısı Cem Yılmaz başta olmak üzere, oyuncu kadrosundan Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur, Ozan Çelik ve Cengiz Bozkurt katıldı. Sanat ve sinema dünyasından birçok ünlü ismin de yer aldığı gece, Sonic Boom'un canlı performansıyla devam etti.

Dizinin ikinci sezon konusu ise şöyle:

Erşan Kuneri, 84 yaşına gelmiş ve hayatı ile filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişini anlatmaya karar vermiştir. Anılarıyla izleyiciyi 80'li yılların ortalarına götüren Erşan Kuneri, ortağı, eski oyuncu arkadaşları ve ekibe dahil ettiği yeni yeteneklerle birlikte hayata geçirdiği filmlerini anlatır. Aynı zamanda günümüz hayatında inzivaya çekildiği evindeki yaşamını da paylaşır. Sekiz bölümlük ikinci sezonda, farklı filmler ve renkli karakterler aracılığıyla izleyicilere eğlenceli bir Türk sineması tarihi sunulacak.


Etiketler: #Cem Yılmaz #Netflix #Erşan Kuneri

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