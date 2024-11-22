Ersin Aka kimdir? Ersin Aka kaç yaşında, nereli? Ersin Aka öldü mü?
Ersin Aka, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Ersin Aka kimdir? Ersin Aka kaç yaşında, nereli? Ersin Aka öldü mü?
Türkiye 3. Lig ekibi Çorluspor 1947 teknik direktörü olan Ersin Aka sosyal medyada araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Ersin Aka kimdir? Ersin Aka kaç yaşında, nereli? Ersin Aka öldü mü?
ERSİN AKA KİMDİR?
Ersin Aka, 29 Mart 1978 yılında Hatay’da doğdu. Ersin Aka, birçok takımda teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
Kariyerine Nazilli Belediyesi takımında yardımcı antrenör olarak başlayan Ersin Aka, Adıyamanspor, Adana Demirspor, Etimesgut Şeker, Adanaspor, Siirtspor gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
2012-13 sezonunda Beşiktaş’ta kondisyon antrenörü olarak görev alan Ersin Aka, Eskişehirspor, Adanaspor,Antalyaspor, Giresunspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük tecrübesini Erzin Belediye’de 2018-19 sezonunda yaşadı.
Sonrasında ise Ankara Demir, Yeni Mersin İdman Yurdu, Karşıyaka, Van Spor ve son oalrak Çorlu 1947 takımlarını çalıştırdı.
ERSİN AKA ÖLDÜ MÜ?
Türkiye 3. Lig ekibi Çorluspor 1947 teknik direktörü olan Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
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