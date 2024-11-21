Yayınlanma: 21.11.2024 - 23:25

Güncelleme: 21.11.2024 - 23:25

Herkesin merakla beklediği Esas Oğlan'ın yine merakla beklenen galası dün akşam gerçekleşti. Gala öncesinde Hadise ile Şenol Sönmez'in yakın halleri sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şenol Sönmez kimdir? Yönetmen Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli?

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980, İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu. İlk olarak yönetmen Tarkan Karlıdağ'ın yanında reji asistanı olarak başladı. Ardından İbrahim Tatlıses'in 'İbo Şov' programında yönetmen yardımcısı olarak devam etti. Tarkan Karlıdağ yönetmenlik yolunda ustasıydı ve çok uzun süre de onunla çalışmaya devam etti.

ŞENOL SÖNMEZ'İB YÖNETMENLİK KARİYERİ

Şenol Sönmez yönetmenliğe ilk olarak TRT 1'de yayınlanan Gönül Salıncağı ile başlayan, dönemin uzun soluklu dizisi Doktorlar'dan, Unutulmaz'a, Kirli Beyaz'dan İffet'e, Osmanlı Tokadı'ndan, Huzur Sokağı'na kadar çok sayıda dizi çeken genç bir yönetmendir.