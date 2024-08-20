Ersin Arıcı kimdir? Ersin Arıcı kaç yaşında, nereli? Ersin Arıcı evli mi?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:02

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:02

Yalı Çapkını dizisinde tanışan ve evlenen Ersin Arıcı ve Beril Pozam, bu gelişmenin ardından araştırma konusu oldu. Peki, Ersin Arıcı kimdir? Ersin Arıcı kaç yaşında, nereli?

ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı 1991 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni kazandıktan sonra İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da yaşamaya başladığı dönemde amatör olarak oyunculuk ile ilgilenen Ersin Arıcı, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde eğitim gördü. Daha sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalıştı.

Bir çok dizi ve tiyatroda oynadı ; Yüz Yıllık Mühür , Sen Benimsin ,Tabula Rosa , Hangimiz Sevmedik , Ufak Tefek Cinayetler , ve son olarak İnsanlık Suçu adlı dizilerde yer aldı. Bunun yanında Tiyatro da yapan Arıcı ; Buyrun Cenaze Namazına , Kimseye Birşey Söylemeyeceğim ,Entrika Kuntrika ve Yılmaz Gruda’nın yazıp yönettiği Çivi Kabare oyununda oynamaktadır.

ERSİN ARICI KİMDİR?

Dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti dünyaevine girdi. Ersin Arıcı, "İyi ki hayatlarımızı birleştirdik" dedi.

