Eser Yenenler'den romantik doğum günü mesajı

Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in doğum gününü kutladı: "iyi ki doğmuş bana, bizi öğreten kadın"

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:05
Eser Yenenler'den romantik doğum günü mesajı
Abone Ol google-news

Eser Yenenler, 2019'da evlendiği ve iki çocuğunun annesi Berfu Yenenler'in doğum gününü kutladı.

Eser Yenenler, eşiyle olduğu fotoğrafları paylaşarak "İyi ki doğmuş benim karıcığım. İyi ki doğmuş bana, bizi öğreten kadın. İyi ki doğmuş bizi aile yapan kadın. İyi ki doğmuş bana bu dünyada tamamlanma hissini yaşatan eşsiz karım. İyi ki sen iyi ki biz" şeklindeki ifadeleri kullandı.


Eser Yenenler haberleri Berfu Yenenler haberleri Doğum günü haberleri

İlgili Haberler

Mete Gazoz ve Eser Yenenler'den güldüren diyalog: 'Ok atarken neden kekeme değilsin?'

Mete Gazoz ve Eser Yenenler'den güldüren diyalog: 'Ok atarken neden kekeme değilsin?'
Eser Yenenler’in şikâyet ettiği karikatürist Öznur Kalender’e hapis istemi

Eser Yenenler’in şikâyet ettiği karikatürist Öznur Kalender’e hapis istemi
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kimdir, nereli, kaç yaşında?

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler