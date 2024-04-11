Eser Yenenler'den romantik doğum günü mesajı

Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:05

Güncelleme: 11.04.2024 - 16:05

Eser Yenenler, 2019'da evlendiği ve iki çocuğunun annesi Berfu Yenenler'in doğum gününü kutladı.



Eser Yenenler, eşiyle olduğu fotoğrafları paylaşarak "İyi ki doğmuş benim karıcığım. İyi ki doğmuş bana, bizi öğreten kadın. İyi ki doğmuş bizi aile yapan kadın. İyi ki doğmuş bana bu dünyada tamamlanma hissini yaşatan eşsiz karım. İyi ki sen iyi ki biz" şeklindeki ifadeleri kullandı.

