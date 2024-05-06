Eşi Hakan Baş'tan sonra ünlü oyuncu Bensu Soral hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:38

Güncelleme: 06.05.2024 - 17:38

Başarılı oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, 2018'de evlenerek uzun süreli bir ilişkilerini resmileştirmişlerdi. Ancak son zamanlarda çiftin ilişkisiyle ilgili bazı zorluklar yaşandığı haberleri medyaya yansımıştı. Bu haberlerin ardından çift, ilişkilerine bir şans daha vererek sorunları aşmaya karar vermişti.

Ancak, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşan çiftin yaşadığı zorlu süreç dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl, eşinin kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği ortaya çıkan Hakan Baş, ciddi bir operasyon geçirmişti.

Şimdi ise, Bensu Soral'ın da sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği haberi geldi. Kendini kötü hissedince hastaneye kaldırılan Soral'ın, kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüpheleniliyor. Taburcu olan Soral'ın evinde dinlendiği aktarıldı.