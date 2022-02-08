Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den duygusal paylaşım
Geçen ay eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından zor günler yaşayan Erken, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Eşine sarıldığı bir pozu paylaşan Erken, "Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
7 ay önce evlendiği eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkes, duygulandırdı.
"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"
Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle zor günler geçiren Erken, Instagram hesabından eşine sarıldığı bir pozu paylaşarak "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu yazdı.
7 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
43 yaşındaki Ece Erken, uzun bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile geçtiğimiz sene haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren sunucu, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" demişti.
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