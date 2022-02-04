Seren Serengil’den Ece Erken hakkında korkutan iddia
Ece Erken'in öldürülen kocasının ardından sık sık açıklama yapan Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Serengil son olarak Erken hakkında korkutan bir iddiada bulundu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutan Ece Erken ayakta durmakta zorlandı. Mevlitte Ece Erken’i Seren Serengil yalnız bırakmadı. Söylemezsem Olmaz yayınında sık sık Erken'in durumuyla ilgili açıklamalar yapan Serengil yeni iddialarda bulundu.
"KOCASININ 40'INI ÇIKARAMAYABİLİR"
Daha önce çok fazla ilaç içtiğini ve doktorun Erken'i uyardığını dile getiren Seren Serengil yeni açıklamasında ise şunları söyledi:
"Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette" dedi.
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