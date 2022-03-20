Eşini kaybeden Özgü Namal'dan yeni karar
Oyuncu Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmesinin ardından yeni bir karar aldı.
Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Zamansız ölümle sarsılan başarılı oyuncu, acı olayın ardından 2015 yılından bu yana 2 çocuklarıyla yaşadıkları Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evlerine de adım atmadı.
Eşini kaybettikten sonra İzmir'e yerleşen ve uzun süredir ortaya çıkmayan Özgü Namal, Ağla Yaylası'nda bulunan çiftliğini de evle ilgilenen Köyceğizli ailenin kullanımına bıraktı.
TEK ŞART SUNDU
Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Özgü Namal'ın tek şartı ise şuydu: "Lütfen evimizi eşimin hiçbir eşyasına dokunmadan olduğu gibi saklayın"
Özgü Namal'ın 10 yıllığına kiraladıkları çiftlik evinin sözleşmesi, 2025 tarihinde doluyor.
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