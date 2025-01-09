Yer Başakşehir Belediyesi... AKP'li meclis üyeleri yurttaşlara saldırdı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 21:19

Güncelleme: 09.01.2025 - 21:22

Başakşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda onaylanan Başakşehir Belediyesi'ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıya katılan yurttaşlara AKP'li meclis üyeleri saldırdı.

Şahintepe Halk Dayanışması AKP'li meclis üyelerinin saldırısına uğradıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Halkın katılımına açık olan toplantıda Başakşehir Belediyesi AKP’li meclis üyeleri, oturum sonunda karara tepki gösteren komşularımıza saldırdı.

Önce halkı provoke edip sonra küfür ve hakaretler savuran başta Ahmet Melik ve diğer AKP’li meclis üyelerinin saldırısına arkadaşlarımız tepki gösterdi. Yaşananları kayıt altına alan arkadaşımız merdivenlerden itilerek yaşananları kayıt altına alması engellenmek istendi" ifadeleri kullanıldı.

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı da konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: