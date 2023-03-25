Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı kimdir, kaç yaşında? Mazhar Bağlı nereli?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 19:09

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 19:09

AKP Şanlıurfa eski milletvekili Mazhar Bağlı, bir yol uygulaması sırasında görevli jandarmalarla kavga etti. Sosyal medyadaki, ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, Bağlı'nın bağırdığı jandarma komutanının "Elini kolunu indir, sen jandarmaya böyle bağıramazsın" sözlerine Mazhar Bağlı'nın, "Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun?" dediği görüldü. Mazhar Bağlı'nın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

MAZHAR BAĞLI KİMDİR?

Mazhar Bağlı, 8 Haziran 1965'te Şanlıurfa ilinin Halfeti ilçesine bağlı Macunlu mahallesinde doğdu. Bağlı, sosyoloji alanında doktora yaptı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör oldu. 25. dönem AKP Şanlıurfa milletvekiliği, 2009-2015 yılları arasında AKP MKYK üyeliği yaptı. 2017 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğüne atandıktan sonra 2020 yılında YÖK tarafından görevden alındı. Esenler Belediyesi Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu başkanı olan Bağlı, KTO Karatay Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümü öğretim üyeliği yaptı.

Bağlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ndeki Sosyoloji bölümünde Uygulamalı Sosyoloji alanında öğretim üyeliğine devam etmektedir.







