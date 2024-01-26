Eski Bakan Masum Türker'in ' 'pavyon' yorumu tepki çekti

Devlet Bakanı Dr. Masum Türker'in Hande Fırat'ın programındaki 'İnci Taneleri' yorumu gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:40
Eski Bakan Masum Türker'in ' 'pavyon' yorumu tepki çekti
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Hande Fırat'ın sunduğu programın ekranlara gelen son bölümüne ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, gazeteciler Zafer Şahin, İsmet Özçelik ve Melik Yiğitel konuk oldu. Gündemin konuşulduğu anlarda gazeteci Zafer Şahin’in Hande Fırat’ın gülmeleri üzerine "Sen orada Kanal D’de başlayan İnci Taneleri dizisini mi izliyorsun?" diye sorması tartışmayı başlattı.

Hande Fırat’ın "Reklam aralarında sürekli tanıtımı izlediğiniz için ben de bari diziyi izleyeyim dedim. Sürekli bir insan reklam arasında İnci Taneleri’nin tanıtımını izler mi merak ediyorum diyerek esprili bir soru yöneltmesi üzerine dikkat çeken anlar yaşandı.

Eski devlet bakanı Masum Türker’in, Hande Fırat’ın "Sayın Bakan siz izlediniz mi?" sorusuna "Hakikaten ya… Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?" şeklinde cevap vermesi tepki çekti.


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