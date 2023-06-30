Eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski kimdir?

Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:45

Güncelleme: 30.06.2023 - 17:45

TBMM'de düzenlenen cenaze törenine eski Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı. 16 ve 18'inci Dönem CHP'den Hatay Milletvekili seçilen Miski'nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Abdullah Öner Miski'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ABDULLAH ÖNER MİSKİ KİMDİR?



Abdullah Öner Miski, 1938'de Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde mezun oldu. Bir müddet eczacılık ve çiftçilik ile iştigal ettikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müşavir olarak memuriyete geçti. 16'ıncı ve 18'inci dönem Hatay milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Mecliste Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Abdullah Öner Miski, evli ve iki çocuk babasıydı.



