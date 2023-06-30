Eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski kimdir?
Hayatını kaybeden eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, 85 yaşındaki Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı. Peki, Eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski kimdir?
TBMM'de düzenlenen cenaze törenine eski Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı. 16 ve 18'inci Dönem CHP'den Hatay Milletvekili seçilen Miski'nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Abdullah Öner Miski'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ABDULLAH ÖNER MİSKİ KİMDİR?
Abdullah Öner Miski, 1938'de Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde mezun oldu. Bir müddet eczacılık ve çiftçilik ile iştigal ettikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müşavir olarak memuriyete geçti. 16'ıncı ve 18'inci dönem Hatay milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Mecliste Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev aldı.
ÖZEL YAŞAMI
Abdullah Öner Miski, evli ve iki çocuk babasıydı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Bayram onlara zehir oldu!
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'