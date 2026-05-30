Eski eşi Deniz Uğur duyurdu: Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

30.05.2026 00:17:00
Eski eşi oyuncu Deniz Uğur, gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar’ın Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, Bodrum’da yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı. 

Muhtar’ın rahatsızlandığı haberini eski eşi, oyuncu Deniz Uğur paylaştı.

Uğur şunları yazdı: 

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldı. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeler ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımızı teşekkür ederiz.”

