Yasemin Allen ve eski FBI çalışanı Erdal Kaya aşkında sürpriz gelişme

Geçtiğimiz yıl ilişkilerini sonlandıran Yasemin Allen ve eski FBI çalışanı Erdal Kaya, Amerika’daki sürpriz buluşmanın ardından barıştı.

Yasemin Allen ve eski FBI çalışanı Erdal Kaya aşkında sürpriz gelişme
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:54

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu’nun kızı, kendisi gibi oyuncu olan Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir ilişkiye başlamış ancak çiftin birlikteliği kısa sürmüştü.

"Amerikalı Aynasız" lakabıyla tanınan Erdal Kaya, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Los Angeles’a giden 35 yaşındaki Yasemin Allen’in bir fotoğrafını paylaşan Kaya, gönderisine “Biraz kafa dağıtma zamanı” notunu düştü. Bu paylaşım, ikilinin yeniden bir araya geldiği yönünde dedikoduları beraberinde getirdi.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Barışma iddiaları kısa süre içinde doğruluk kazandı. Amerika’da gerçekleşen sürpriz buluşmanın ardından Yasemin Allen, Erdal Kaya ile el ele çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

New York’ta olduğunu duyuran Allen, bu paylaşımıyla Erdal Kaya ile ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini resmen duyurdu.


Etiketler: #Yasemin Kay Allen #Erdal Kaya

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