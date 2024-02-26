Eski Galatasaraylı Podolski şimdi 'döner kralı'... Servetine servet kattı!

Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Alman futbolcu Lucas Podolski, ülkesinde kurduğu döner zinciri sayesinbde hatırı sayılır bir servet edindi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:36
Eski Galatasaraylı Podolski şimdi 'döner kralı'... Servetine servet kattı!
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman futbolcu Lucas Podolski, Almanya'da bir döner zinciri ve dondurma markası kurdu.

2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

Podolski'nin servetinin şu an 180 milyon sterlini (7 milyar 13 milyon 299 bin TL) bulduğu belirtiliyor. 

Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor.

Futbol hayatına halen devam eden Podolski, şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor. 

 


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