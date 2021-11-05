Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu

05 Kasım 2021 Cuma, 10:05

Ünlü aktör Alec Baldwin'in sette bir kişinin ölümüne neden olmasının şoku atlatılmadan sinema dünyasından bir kötü haber daha geldi.

Fas'ta çekimleri süren Indiana Jones 5 setinde 54 yaşındaki Nic Cupac yaşamını yitirdi.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Sun'ın haberine göre, Indiana Jones 5 filminde 100 kişilik set ekibi arasında yer alan Nic Cupac, Fas kentindeki otel odasında ölü bulundu.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.

Medyaradar'ın aktardığına göre; Cupac, 2023'te vizyona girecek olan Harrison Ford'un rol aldığı filmin montaj ekibinin başındaki isimdi.

HARRISON FORD'UN DA SAĞLIK DURUMU KÖTÜ

Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.

Harrison Ford'un sağlık durumu hakkında bilgi veren bir kişi "İlk gecikmelerden sonra herkes çalışmak için can atıyordu. Ama şimdi Harrison yaralandı ve durumu sanıldığından daha kötü” dedi.