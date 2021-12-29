Eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti

29 Aralık 2021 Çarşamba, 13:23

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir Fransız arkadaşından koleksiyon olarak tablo alan kaporta ustası Yavuz Öztürk’ün elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savundu. Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’a ait olduğunu düşündüğü tablodaki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.

Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları Fatih Müzaye açık artırmalarında ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi. Öztürk, "Bu tabloyu uzun zaman araştırdığımda gizli imzalar (Philippe Marbeau ve Van Gogh) olduğunu gördüm. Bazı tablonun 1860'lı yıllara ait olduğunu ve yağlı boyanın üzerinde saç teli olduğunu görebiliyoruz. Diğer tablo Fransız Kraliçe'ye ait, III. Napolyon'un hanımına yaptığı sanılan sulu boya, arkasında imzası var. Bu tablo Lille müzelerinde şu anda bulunuyor, ama ben bendeki tablonun gerçek olduğu savunuyorum" diye konuştu.

6 TABLOYA 450 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER



Ara sıra tabloların tozunu aldığını ve internet üzerinden yağlı boya resimlerini araştırma yapmasını çok sevdiğini söyleyen Öztürk, "Dünyada ve Türkiye’de ilk defa bu tablolar benim elime geçti. Ben bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum. Bunlar şu an saklı hazine gibi bir şey. Ayrıca İstanbul bir koleksiyon arkadaştan aldığım 6 tablo için 450 bin dolar teklif verdiler, tabloların kime ait olduklarını ve gerçek değerini öğrenmeden vermek istemiyorum" diye konuştu.

37 yıl süren hayatı boyunca yalnızca bir tablo satabilmiş olan, 1853 doğumlu Van Gogh’un eserleri bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor.



