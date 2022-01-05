'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni adıyla ekranlara dönüyor: Başrol Oktay Kaynarca değil

Final yapması sonrası hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, iddiaya göre dijital platform BluTV ile anlaştı. Önce yayınlanmamış son bölümü montajlanıp film haline getirilecek yapım, daha sonra dizi olarak ekranlara gelecek. Adı 'Son Efsane' olarak değişecek yapımın başrolünde ise Oktay Kaynarca'nın değil, Ozan Akbaba'nın olacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:19
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni adıyla ekranlara dönüyor: Başrol Oktay Kaynarca değil
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ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yedinci sezonuyla ekranlara gelmesi beklenirken ani bir final kararı alması oyuncuları ve izleyicileri şaşkına çevirmişti. Başrol Oktay Kaynarca'nın "EDHO tamamen bitti" açıklaması sonrası dizinin hayranları son derece üzülmüştü. EDHO dizisi için son olarak yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

SON BÖLÜM MONTAJLANARAK FİLM HALİNE GETİRİLECEK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz BluTV'de film olarak yayınlanacak ve telif hakları dolayısıyla ismi değişecek.

İddiaya göre son bölümünün montajlayarak film haline getirileceği yapımın adı ise 'Son Efsane' olacak.

'OKTAY KAYNARCA KADRODA YOK' İDDİASI

Öte yandan efsane projenin dizi versiyonu şubat ayında çekilecek ve iddiaya göre başrolde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak.

Ozan Akbaba

Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, ATV'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.


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