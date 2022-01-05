'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni adıyla ekranlara dönüyor: Başrol Oktay Kaynarca değil
Final yapması sonrası hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, iddiaya göre dijital platform BluTV ile anlaştı. Önce yayınlanmamış son bölümü montajlanıp film haline getirilecek yapım, daha sonra dizi olarak ekranlara gelecek. Adı 'Son Efsane' olarak değişecek yapımın başrolünde ise Oktay Kaynarca'nın değil, Ozan Akbaba'nın olacağı öne sürüldü.
ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
(EDHO)'nun yedinci sezonuyla ekranlara gelmesi beklenirken ani bir final kararı
alması oyuncuları ve izleyicileri şaşkına çevirmişti. Başrol Oktay Kaynarca'nın
"EDHO tamamen bitti" açıklaması sonrası dizinin hayranları son derece
üzülmüştü. EDHO dizisi için son olarak yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.
SON BÖLÜM MONTAJLANARAK FİLM HALİNE GETİRİLECEK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerinde
Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı
ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz BluTV'de film olarak
yayınlanacak ve telif hakları dolayısıyla ismi değişecek.
İddiaya göre son bölümünün montajlayarak film haline
getirileceği yapımın adı ise 'Son Efsane' olacak.
'OKTAY KAYNARCA KADRODA YOK' İDDİASI
Öte yandan efsane projenin dizi versiyonu şubat ayında çekilecek ve iddiaya göre başrolde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak.
Ozan Akbaba
Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, ATV'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- İmamoğlu'nu hedef almaştı: Bahçeli'ye istirahat çağrısı
- Bir sigara grubuna daha dev zam
- 'Adım adım gelen felaket: 20,25 dolar/TL'
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!