Ünlü oyuncu Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim' de 'Akif' karakterine hayat veren Celil Nalçakan, koronavirüse yakalandı. Hastalığa yakalandığını sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Nalçakan, aşılar sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.
NGM Medya’nın yapımını üstlendiği ATV dizisi 'Kardeşlerim'in
başrol oyuncuları koronavirüse yakalandı. 'Kardeşlerim' dizisinin sevilen
oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın Covid-19 test sonuçları pozitif
çıkmıştı.
Ardından dizide rol alan Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı
Coşkun ve Eren Ören de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Twitter hesabından açıklama yapan Celil Nalçakan, "An
itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif
geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde,
kavuşmak dileği ile" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu.
43 yaşındaki Nalçakan, takipçilerine 'Aşı Ol' çağrısında da
bulundu.
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