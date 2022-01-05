Ünlü oyuncu Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:00

NGM Medya’nın yapımını üstlendiği ATV dizisi 'Kardeşlerim'in başrol oyuncuları koronavirüse yakalandı. 'Kardeşlerim' dizisinin sevilen oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Ardından dizide rol alan Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Eren Ören de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Twitter hesabından açıklama yapan Celil Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu.

43 yaşındaki Nalçakan, takipçilerine 'Aşı Ol' çağrısında da bulundu.