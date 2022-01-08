ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 165 milyon liralık dava!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ATV yerine başka bir platformda yayınlanacağı iddiasının ardından ATV harekete geçti.
Yeni sezonuyla ekranlara dönmesi beklenirken final yapan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ATV yerine başka bir platformda yayınlanacağı gündeme gelmişti. Farklı bir isimle bir dijital platformda yayınlanacağı haberlerinin ardından ATV harekete geçti. Buna göre yapımcı şirket ve senariste 165 milyon TL değerinde dava açılacak.
ATV'nin çok izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), yedinci sezonuyla dönmesi beklenirken ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti. Sevilen dizinin bir dijital platformda farklı bir isimle ve kadrosunda Oktay Kaynarca olmadan devam edeceği gündeme geldi.
ATV DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Snob Magazin'in haberine göre; yapımın farklı bir platformda yayınlanacağı haberlerinin ardından ATV'nin, yapımcı şirket BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.
Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre; "EDHO dizisinin bütün haklarının ATV'de olduğu, başka bir kanalın veya yapımcının bu diziyi veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yapmasının ve yayınlanmasının mümkün olmadığı" öğrenildi.
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