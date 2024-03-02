Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin de yapımcısı olan, prodüktör Gülengül Arlıel, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Arlıel'in asbaşkanı olduğu Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:41
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kansersiz Yaşam Derneği film yapımcısı ve prodüktör Gülengül Arlıel'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dernek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı. Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz.

Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı. 

ÜNLÜ İSİMLERDEN VEDA

Pınar Altuğ Atacan, Mert Fırat, Suzan Kardeş, gibi ünlü isimler Gülengül Arlıel'e sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda ettiler.


Gülengül Arlıel haberleri av mevsimi filmi haberleri

İlgili Haberler

Siirt’te erken doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Siirt’te erken doğum yapan kadın hayatını kaybetti
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti

Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti
Ünlü komedyen ve oyuncu Richard Lewis hayatını kaybetti

Ünlü komedyen ve oyuncu Richard Lewis hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak
Okan Buruk'tan Beşiktaş açıklaması!

Okan Buruk'tan Beşiktaş açıklaması!
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Piyasalarda gözler pazartesine çevrildi: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Piyasalarda gözler pazartesine çevrildi: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!

Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!
Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir

Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!