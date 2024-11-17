Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu, Katar'da film festivaline katıldı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:21

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:21

Türk oyuncular Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu, Katar’da düzenlenen Ajyal Film Festivali'ne katıldı. Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl “Anlamlı Anlar” temasıyla gerçekleştirilen festivalin “Bölgesel Bakış Buluşmaları” oturumlarına katılan ikili, festivaldeki deneyimlerini ve yerli yapımların uluslararası alandaki ilgisini paylaştı.

"ZAMANIN KAPILARI" VE TÜRK YAPIMLARININ İLGİ GÖRMESİ

Mayıs ayında TOD platformunda yayımlanan “Zamanın Kapıları” dizisinde başrolleri paylaşan Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu, dizinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde beğenildiğini belirterek Ajyal Film Festivali’ne davet edildiklerini söyledi. Sokullu, Türk yapımlarına duyulan ilgiden memnuniyetini dile getirerek, sektördeki artan üretimle birlikte bazı hikayelerin benzerleşebileceğini ancak iyi projelerin zamanla kalıcı olacağını ifade etti.

SEKTÖRDEKİ ELEŞTİRİLER VE BEKLENTİLER

Sokullu, sektöre dair eleştirileri normal bulduğunu belirterek, “Çok fazla talep olduğu için çok fazla iş yapılıyor. Yılda 60-70 iş giren bir ülkede, hikayelerin birbirine benzemesi ve ilham alması normal” dedi. Uluslararası alanda daha fazla talep gören yapımların sayısının azaldığını ancak bunun üretim fazlalığına bağlı olabileceğini de sözlerine ekledi.

ESRA BİLGİÇ'İN YENİ PROJE BEKLENTİLERİ

Esra Bilgiç ise, “Zamanın Kapıları” dizisinin ikinci sezonu için senaryo okumalarına başladıklarını ve yeni sezona çok daha motive olarak başlayacaklarını açıkladı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde dönem dizilerine olan ilgiye değinen Bilgiç, bu tür projelerde yer almayı çok sevdiğini belirtti. Ayrıca, yaptıkları işlerin bölgedeki izleyiciler tarafından beğenildiğini ve tüm projelerin dikkatle izlendiğini söyledi.

NURİ BİLGE CEYLAN İLE ÇALIŞMA ARZUSU

Esra Bilgiç, bir basın mensubunun "Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak ister misiniz?" sorusuna ise, Türk sinemasının değerli yönetmenlerinden biri olan Ceylan ile çalışmak istediğini belirterek, bağımsız sinemanın oyunculuğa katkısına inandığını söyledi. Cannes Film Festivali'nde Ceylan’a gösterilen ilgiyi büyük bir gururla izlediğini ifade eden Bilgiç, Türkiye’den çıkan genç sinemacıların gelecekte daha çok tanınacağına inandığını belirtti.

SİNEMANIN GÜCÜ VE DEĞİŞİM

Gazze'deki olaylar ve Türk film endüstrisinin bu konuda ne yaptığına dair bir soruya ise Esra Bilgiç, sinemanın birleştirici ve değiştirici gücüne sonsuz inandığını söyledi. Türkiye’den bir oyuncu olarak uluslararası alanda yer alarak bu gücü kanıtladığını ifade eden Bilgiç, iyi bir oyuncu ve örnek olmakla değişime küçük de olsa katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.