'Zamanın Kapıları'nın yıldızı Esra Bilgiç'in görüştüğü yeni projesi belli oldu
En son mayıs ayında yayın hayatına başlayan "Zamanın Kapıları" dizisinde rol alan Esra Bilgiç'in yeni bir diziyle görüştüğü öğrenildi.
Oyuncu Esra Bilgiç'in Tay Yapım imzalı "Albora’nın Sert Kışında" dizisiyle görüştüğü öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bilgiç Lübnan yapımı "Al Hayba" dizisinin yerli uyarlaması olan projede oynamayı kabul ederse 'Cihan Deniz' adında bir çocuk annesi olan ve vefat eden eşi 'Boran Albora'nın vasiyetini yerine getirmek için Kanada’dan memleketi Mardin’e giden 'Alya' rolüne hayat verecek.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturacağı dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme aldı.
İDDİA: GONCA CİLASUN KADRODA
Albora aşireti ve düşman aile Baybarslar’ın hikayesini anlatacak olan dizinin başrol erkek karakteri olan 'Cihan'a hayat verecek olan oyuncu için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Diziyle anlaşan isimler arasında Gonca Cilasun'un da olduğu iddia edildi.
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