Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan paylaştı; yardım istedi

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki 'yenge' rolü ile dikkatleri üzerine çeken ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile hayranlarını üzdü.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 08:34
Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan paylaştı; yardım istedi
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla magazin dünyasında sıklıkla kendinden söz ettiren 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

"TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDIM"

Şimdilerde 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki 'Ümran' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu paylaşımına "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" notunu düştü.


Esra Dermancıoğlu Tükenmişlik sendrom

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