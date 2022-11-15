Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan paylaştı; yardım istedi

15 Kasım 2022 Salı, 08:34

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla magazin dünyasında sıklıkla kendinden söz ettiren 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

"TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDIM"

Şimdilerde 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki 'Ümran' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu paylaşımına "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" notunu düştü.