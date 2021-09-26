Esra Erol'da ikinci 'Yufkacı Muammer' vakası: 'Beni öldürecekler' deyip 24 yıllık eşini terk etti
Geçtiğimiz aylarda günlerce gündemden düşmeyen Yufkacı Muammer olayının ardından "Esra Erol'da" programında benzer bir olay daha ele alındı. Bu kez Zemzem ismindeki bir kadın, yufkacı Necla Çobaner'e kaçtığını iddia ettiği 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'i bulmak üzere çağrıda bulundu.
ATV ekranlarında yayınlanan " Esra Erol'da"
programında ikinci bir yufkacı vakası yaşandı.
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Duman isimli bir kişi, yufkacı
Muammer'e kaçan eşi Hamide Duman'ı ve yengesi Hamide Duman'ı aramak için
programa başvurmuş ve bu olay günlerce gündemden düşmemişti.
YUFKACIYA KAÇAN 24 YILLIK EŞİNİ BULMAK İÇİN BAŞVURDU
Aynı programda bu kez Zemzem ismindeki bir kadın, yufkacı
Nejla Çobaner'e kaçan 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'i bulmak üzere çağrıda
bulundu.
Daha önce 2018 yılında da eşinin aynı kişiye kaçtığını ancak
2-3 ay sonra geri dönmesi üzerine kendisini affettiğini söyleyen Zemzem,
geçtiğimiz aylarda tekrar Zeki Öztemel'in Yufkacı Necla'ya kaçtığını ifade
etti.
"BENİ TEHDİT EDİYORLAR, ÖLDÜRECEKLER" DİYEREK
KAÇMIŞ
Üstelik bu kez kaçmadan önce eşine "Beni tehdit
ediyorlar, öldürecekler. Gitmek zorundayım" diyen Zeki Öztemel'in eşi
Zemzem'den "Telefon borcum var" diyerek para aldığını da ortaya
çıktı.
Zemzem ise kendisiyle yüzleşebilmek adına Zeki Öztemel'i bulmak için çağrıda bulundu.
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