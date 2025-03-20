Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:04

Güncelleme: 20.03.2025 - 00:04

Büşra Develi'nin yaşamı merak ediliyor. Eşref Rüya dizisinde Çiğdem karakterine hayat veren Develi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler...

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğdu. Aslen Bayburtlu olan Develi, Gölcük'te doğdu. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı.

Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı.

Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterine ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterine hayat verdi.

Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer aldı.

BÜŞRA DEVELİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar - Selin

2016 - Tatlı İntikam - Rüzgar

2017-2018 - Fi - Bilge Kara

2018 - Mehmed: Bir Cihan Fatihi - Eleni

2021 - Akıncı - Nergis

2022 - Erkek Severse - Zeynep Uysal

2025 - Eşref Rüya - Çiğdem Serim

BÜŞRA DEVELİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Ayla - Nimet

2017 - Bitmiş Aşklar Müzesi - Zeynep

2018 - Hadi be Oğlum - Leyla

2018 - Arada - Lara

2020 - Karakomik Filmler 2 - Meral