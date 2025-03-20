Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler...
Eşref Rüya dizisinde Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler...
Büşra Develi'nin yaşamı merak ediliyor. Eşref Rüya dizisinde Çiğdem karakterine hayat veren Develi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler...
BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?
Büşra Develi 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğdu. Aslen Bayburtlu olan Develi, Gölcük'te doğdu. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı.
Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı.
Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı.
Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterine ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterine hayat verdi.
Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer aldı.
BÜŞRA DEVELİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2015 - Tatlı Küçük Yalancılar - Selin
2016 - Tatlı İntikam - Rüzgar
2017-2018 - Fi - Bilge Kara
2018 - Mehmed: Bir Cihan Fatihi - Eleni
2021 - Akıncı - Nergis
2022 - Erkek Severse - Zeynep Uysal
2025 - Eşref Rüya - Çiğdem Serim
BÜŞRA DEVELİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2017 - Ayla - Nimet
2017 - Bitmiş Aşklar Müzesi - Zeynep
2018 - Hadi be Oğlum - Leyla
2018 - Arada - Lara
2020 - Karakomik Filmler 2 - Meral
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj