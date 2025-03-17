Eşref Rüya için geri sayım başladı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:56

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:56

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya’nın ekrana gelmesine kısa bir süre kaldı. İzleyiciler, Eşref ve Nisan’ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya’nın yolculuğu çarşamba akşamı başlayacak.

Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici ile buluşacak.