Yayınlanma: 19.03.2025 - 23:32

Güncelleme: 19.03.2025 - 23:32

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Eşref Rüya'da Gürdal Bozok karakterine hayat veren oyuncu Necip Memilli'nin yaşamı merak edildi. Peki, Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili kaç yaşında, nereli? Necip Memili'nin yer aldığı dizi ve filmler...

NECİP MEMİLLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

2006 yılında oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisi ile başlamış, daha sonra, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol aldı.

NECİP MEMİLLİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2005 - Beşinci Boyut - Ali

2006 - Selena - Deli

2007 - Arka Sokaklar - Nevzat

2007 - Hakkını Helal Et - Mahkûm

2007 - Bez Bebek - Selman

2007 - Pusat - Taksici

2007-2008 - Yaprak Dökümü - Erkan Taşkın (Katır)

2008 - Köprü - Şevki

2008 - Gece Gündüz - Nuri

2009 - Aynadaki Düşman - Canlı bombacı

2009-2011 - Hanımın Çiftliği - Zaloğlu Ramazan

2011-2012 - Firar - Fikret

2012 - Yalan Dünya - Cumali

2012-2014 - Dila Hanım - Azer Barazoğlu

2014 - Ulan İstanbul - Doğan Demirci

2015 - Bedel - Vedat Seyhanlı

2016 - Kehribar - Musa Bozoğlu

2016-2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Evliya Çelebi

2017 - Dolunay - Hakan Önder

2018-2021 - Çukur - Cumali Koçovalı

2021-2022 - Kanunsuz Topraklar - Ali Gelik

2022 - Üç Kuruş - Kılıç Hicaz

2022 - Darmaduman - Harun Servet

2023 - Yüz Yıllık Mucize - Turgut

2023-2024 - Sandık Kokusu - Reha Özkan

2025 - Eşref Rüya - Gürdal Bozok

NECİP MEMİLLİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı - Çağatay

2010 - Nene Hatun - Mızra

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam - Fırıldak Necmi

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer

2011 - Lüks Otel - Polat

2013 - Moskova'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer

2013 - Halam Geldi - Haluk

2014 - Sürgün İnek - İmam Ahmet

2015 - Guruldayan Kalpler - Yaşar

2015 - Yok Artık! - Ahmet

2016 - Kaçma Birader - Kadir

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul - Aksak

2019 - Karakomik Filmler Kaçamak - Neco

2020 - Şeytan İcadı - Nihat

2021 - Kimya - Kinyaz

2021 - Sen Ben Lenin - Kahveci

2023 - Prestij Meselesi -

2023 - Annesinin Kuzusu

2023 - Son Akşam Yemeği - Mahmut

2023 - Arap Kadri ve Tarzan - Tarzan

2024 - Başkan - Zeynel Korkmaz