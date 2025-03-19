Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili kaç yaşında, nereli? Necip Memili'nin yer aldığı dizi ve filmler...
Eşref Rüya'da Gürdal Bozok karakterini canlandıran Necip Memilli'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili kaç yaşında, nereli? Necip Memili'nin yer aldığı dizi ve filmler...
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Eşref Rüya'da Gürdal Bozok karakterine hayat veren oyuncu Necip Memilli'nin yaşamı merak edildi. Peki, Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili kimdir? Necip Memili kaç yaşında, nereli? Necip Memili'nin yer aldığı dizi ve filmler...
NECİP MEMİLLİ KİMDİR?
Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
2006 yılında oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisi ile başlamış, daha sonra, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol aldı.
NECİP MEMİLLİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2005 - Beşinci Boyut - Ali
2006 - Selena - Deli
2007 - Arka Sokaklar - Nevzat
2007 - Hakkını Helal Et - Mahkûm
2007 - Bez Bebek - Selman
2007 - Pusat - Taksici
2007-2008 - Yaprak Dökümü - Erkan Taşkın (Katır)
2008 - Köprü - Şevki
2008 - Gece Gündüz - Nuri
2009 - Aynadaki Düşman - Canlı bombacı
2009-2011 - Hanımın Çiftliği - Zaloğlu Ramazan
2011-2012 - Firar - Fikret
2012 - Yalan Dünya - Cumali
2012-2014 - Dila Hanım - Azer Barazoğlu
2014 - Ulan İstanbul - Doğan Demirci
2015 - Bedel - Vedat Seyhanlı
2016 - Kehribar - Musa Bozoğlu
2016-2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Evliya Çelebi
2017 - Dolunay - Hakan Önder
2018-2021 - Çukur - Cumali Koçovalı
2021-2022 - Kanunsuz Topraklar - Ali Gelik
2022 - Üç Kuruş - Kılıç Hicaz
2022 - Darmaduman - Harun Servet
2023 - Yüz Yıllık Mucize - Turgut
2023-2024 - Sandık Kokusu - Reha Özkan
2025 - Eşref Rüya - Gürdal Bozok
NECİP MEMİLLİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı - Çağatay
2010 - Nene Hatun - Mızra
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam - Fırıldak Necmi
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer
2011 - Lüks Otel - Polat
2013 - Moskova'nın Şifresi: Temel - Ali Kemal Sözer
2013 - Halam Geldi - Haluk
2014 - Sürgün İnek - İmam Ahmet
2015 - Guruldayan Kalpler - Yaşar
2015 - Yok Artık! - Ahmet
2016 - Kaçma Birader - Kadir
2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul - Aksak
2019 - Karakomik Filmler Kaçamak - Neco
2020 - Şeytan İcadı - Nihat
2021 - Kimya - Kinyaz
2021 - Sen Ben Lenin - Kahveci
2023 - Prestij Meselesi -
2023 - Annesinin Kuzusu
2023 - Son Akşam Yemeği - Mahmut
2023 - Arap Kadri ve Tarzan - Tarzan
2024 - Başkan - Zeynel Korkmaz
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