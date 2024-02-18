Estetikleriyle çok konuşulmuştu, Rafet El Roman'dan ilginç dans performansı

Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 13:00

Rafet El Roman, müzik kariyeri boyunca pek çok hit şarkıya imza atarak adını altın harflerle yazdırdı. Ancak son dönemlerde yaptığı estetik müdahalelerle de gündemde olan sanatçı, bu sefer dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Rafet El Roman'ın sahnedeki dans figürleri, izleyenleri adeta büyüledi ve şaşırttı. Kendine özgü hareketleri ve enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, dans ederken kendini kaybetmiş gibi görünüyordu.

Rafet El Roman'ın bu çılgın dans performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, sanatçının dans ederken sergilediği figürleri yorum yağmuruna tutarken, videolar kısa sürede viral oldu.

Rafet El Roman'ın dans şovuyla ilgili yapılan yorumlar arasında, "Bu hareketlere nasıl gelmiş?", "Rafet Bey'in dansı beni benden aldı", "90'lı yılların efsanesi şimdi de dans arenasında fırtına gibi esiyor" gibi ifadeler dikkat çekti.