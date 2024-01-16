Rafet El Roman'ın botoks pişmanlığı: 'Yaptırmaz olaydım'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:20

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:20

Verdiği son röportajda vasektomi (kısırlaştırma) ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim de gündem oldu. Sosyal medyada bir magazin sayfasında paylaşılan fotoğrafının altına yorum yağdı.

55 yaşındaki şarkıcıya "Botoksu basmışlar", "Estetik yaptırmış", "Bolca germe işlemi", "Gözler ufacık kalmış" gibi yorumlar yapıldı.

Çok pişman olduğunu söyleyen Rafet El Roman, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" ifadesini kullandı.