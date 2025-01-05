Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:11

Güncelleme: 05.01.2025 - 09:11

Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025‘in ilk yarısında hayata geçecek ve İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein’a seyahat edecek olan yeşil ve gri pasaportlular sisteme kayıt olacak. Ret cevabı alanlar ise Avrupa'ya giremeyecek. Peki, ETIAS nedir? ETIAS nasıl çalışır?

ETIAS NASIL ÇALIŞIR?

Çevrimiçi Başvuru: Schengen Bölgesi'ne seyahat etmeyi planlayan kişiler, seyahatten önce ETIAS web sitesi veya mobil uygulama üzerinden çevrimiçi bir form doldurur. Bu formda kişisel bilgileri, pasaport bilgileri, seyahat detayları ve güvenlik soruları yer alır.

Ücret Ödeme: Başvuru esnasında küçük bir işlem ücreti ödenir.

Güvenlik Taraması: Verilen bilgiler, çeşitli veri tabanları (Europol, Interpol, Schengen Information System vb.) aracılığıyla kontrol edilir. Bu süreçte, başvuru sahibinin Schengen Bölgesi için bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı değerlendirilir.

Sonuç: Genellikle birkaç dakika içinde, başvuru sahibine seyahat izni onaylanır veya reddedilir. Eğer onaylanırsa, ETIAS izni üç yıl boyunca veya pasaportun geçerlilik süresi boyunca geçerlidir ve bu süre zarfında birden fazla seyahatte kullanılabilir.

Giriş: Seyahat sırasında, havalimanı veya sınır yetkilileri ETIAS iznini kontrol eder. ETIAS onayı olmadan Schengen Bölgesi'ne giriş yapılamaz.