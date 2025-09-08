Etiket okuma rehberi: Sağlıklı ürünü anlamanın 7 püf noktası

Günümüzde paketlenmiş gıdalar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Ancak etiketleri okumadan alışveriş yapmak, gereksiz şeker, tuz ve katkı maddeleri tüketmenize yol açabilir. Sağlıklı beslenmenin ilk adımı, ürün etiketlerini doğru şekilde okumak ve anlamaktır. Etiket okuma bilgisi sayesinde hangi ürünün besin değerinin yüksek, hangi ürünün ise sağlıksız olduğunu kolayca ayırt edebilirsiniz. Peki, etiketlere bakarken dikkat etmeniz gereken ayrıntılar nelerdir? İşte, sağlıklı ürünü anlamanın 7 püf noktası...
SAĞLIKLI ÜRÜNÜ ANLAMANIN 7 PÜF NOKTASI
1. İçindekiler listesini kontrol edin
- Ürünün içindekiler listesi, hangi maddelerin kullanıldığını gösterir.
- İçindekiler listesi en çok kullanılan bileşenden en az kullanılan bileşene doğru sıralanır.
- Uzun ve anlaşılmaz içeriklerden kaçınmak sağlıklı ürün seçimi açısından önemlidir.
2. Besin değerleri tablosunu inceleyin
- Kalori, protein, karbonhidrat ve yağ miktarlarını gözden geçirin.
- Özellikle doymuş yağ ve şeker miktarına dikkat edin.
- Günlük önerilen değerlerle karşılaştırarak ürünün sağlıklı olup olmadığını değerlendirin.
3. Şeker ve tuz miktarına dikkat edin
- Paketlenmiş gıdaların çoğunda gizli şeker veya fazla tuz bulunabilir.
- “Az şekerli” veya “tuzsuz” etiketleri yanıltıcı olabilir; mutlaka besin değerleri tablosuna bakın.
4. Katkı maddelerini öğrenin
- Koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcı maddelerin varlığı ürünü sağlıksız hâle getirebilir.
- E-numaralı katkı maddeleri ve kimyasal içeriklere dikkat edin.
5. Lif ve protein içeriğini kontrol edin
- Yüksek lif ve protein içeren ürünler daha tok tutar ve sindirimi destekler.
- Özellikle ekmek, kahvaltılık gevrek ve atıştırmalık seçimlerinde lif ve protein değerlerini dikkate alın.
6. Porsiyon miktarına göz atın
- Etikette yazan değerler genellikle belirli bir porsiyon için geçerlidir.
- Tükettiğiniz miktar etiketteki değerlerden fazla ise besin değerlerini buna göre hesaplayın.
7. Ürün etiketindeki özel ifadeleri anlayın
- “Organik”, “doğal”, “şekersiz” gibi ifadeler her zaman tamamen sağlıklı anlamına gelmez.
- Ürün içeriğini ve besin değerlerini kontrol etmek, bilinçli seçim yapmanızı sağlar.