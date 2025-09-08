Etiket okuma rehberi: Sağlıklı ürünü anlamanın 7 püf noktası

Günümüzde paketlenmiş gıdalar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Ancak etiketleri okumadan alışveriş yapmak, gereksiz şeker, tuz ve katkı maddeleri tüketmenize yol açabilir. Sağlıklı beslenmenin ilk adımı, ürün etiketlerini doğru şekilde okumak ve anlamaktır. Etiket okuma bilgisi sayesinde hangi ürünün besin değerinin yüksek, hangi ürünün ise sağlıksız olduğunu kolayca ayırt edebilirsiniz. Peki, etiketlere bakarken dikkat etmeniz gereken ayrıntılar nelerdir? İşte, sağlıklı ürünü anlamanın 7 püf noktası...

SAĞLIKLI ÜRÜNÜ ANLAMANIN 7 PÜF NOKTASI

1. İçindekiler listesini kontrol edin

Ürünün içindekiler listesi, hangi maddelerin kullan ıldığını g österir.

İ çindekiler listesi en çok kullan ılan bileşenden en az kullanılan bileşene doğru sıralanır.

Uzun ve anlaşılmaz i çeriklerden kaç ınmak sağlıklı ürün seçimi aç ısından önemlidir.

2. Besin değerleri tablosunu inceleyin

Kalori, protein, karbonhidrat ve yağ miktarlarını g özden geçirin.

Özellikle doymu ş yağ ve şeker miktarına dikkat edin.

G ünlük önerilen de ğerlerle karşılaştırarak ürünün sa ğlıklı olup olmadığını değerlendirin.

3. Şeker ve tuz miktarına dikkat edin

Paketlenmiş gıdaların ço ğunda gizli şeker veya fazla tuz bulunabilir.

“Az şekerli” veya “tuzsuz” etiketleri yanıltıcı olabilir; mutlaka besin değerleri tablosuna bakın.

4. Katkı maddelerini öğrenin

Koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcı maddelerin varlığı ürünü sa ğlıksız h âle getirebilir.

E-numaral ı katkı maddeleri ve kimyasal i çeriklere dikkat edin.

5. Lif ve protein içeriğini kontrol edin

Y üksek lif ve protein içeren ürünler daha tok tutar ve sindirimi destekler.

Özellikle ekmek, kahvalt ılık gevrek ve atıştırmalık se çimlerinde lif ve protein de ğerlerini dikkate alın.

6. Porsiyon miktarına göz atın

Etikette yazan değerler genellikle belirli bir porsiyon i çin geçerlidir.

Tüketti ğiniz miktar etiketteki değerlerden fazla ise besin değerlerini buna g öre hesaplay ın.

7. Ürün etiketindeki özel ifadeleri anlayın