Etiyopya'dan Türkiye'ye: Kahvenin tarladan fincana serüveni

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:26

Etiyopya, dünya genelinde ünlü kahvesi ile bilinen Doğu Afrika ülkelerinden biri. Türk kahve firmaları, Etiyopya'daki kahve hasadına katılarak, kahveseverlere özel lezzetleri sunacakları kahvenin tarladan fincana uzanan sürecini yerinde takip ediyor. Etiyopya'nın Yergaceffee kentinde bulunan kahve tarlalarında, özenle toplanan kahve meyveleri, uzun bir işleme sürecinden geçirilerek Türk kahve severlerin beğenisine sunuluyor.

QM Barista Academy Kurucusu Yunus Çakmak, Etiyopya'nın kahvenin ana vatanı olduğunu belirterek, Türkiye'de düzenledikleri organizasyon ile bir ekip olarak kahve hasadı gezisine katıldıklarını ifade etti. Çakmak, bu yıl hasat edilen kahveleri Türk kahvesi tutkunlarıyla buluşturacaklarını ve Türkiye'yi çok güzel kahveler beklediğini söyledi. Türk kahve firmalarının Etiyopya'da kahve hasadını yerinde takip ederek bu deneyimi paylaşmaları, kahve severlere daha özel ve bilinçli bir kahve deneyimi sunma amacını taşıyor.

ETİYOPYA KAHVESİ TÜRK DAMAK TADINA UYGUN

Kahve Diyarı İcra Kurulu Başkanı Taha Yılmaz da, Türkiye genelinde 120 şubeye sahip olduklarını ve Etiyopya'dan topladıkları kahveleri kavurup Türkiye geneline dağıttıklarını belirtti. Etiyopya kahvesinin Türk damak tadına uygun olduğunu ve bu nedenle tercih ettiklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye'deki yerli kahve zincirlerinin birlikte büyümesini hedeflediklerini vurguladı. Türk kahvesini dünyaya tanıtarak, kahve pazarındaki rolünü artırmayı amaçlıyorlar.

Bu girişim, kahve üretiminin yapıldığı ülkelerdeki üretim süreçlerine duyulan ilginin ve bu süreçlere katılımın arttığını gösteriyor. Kahveseverlerin, kahvenin geldiği coğrafyadaki tarladan başlayarak geçtiği tüm aşamaları görmesi ve bu süreci daha yakından tanıması, kahve kültürüne olan ilgiyi ve bilinci artırabilir.