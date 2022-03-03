'Euphoria', en çok izlenen ikinci HBO dizisi oldu
Emmy Ödüllü dizi 'Euphoria'nın 2. sezonu, bölüm başına 16.3 milyon izleyici ortalaması tutturarak, HBO'da son 18 yılda 'Game of Thrones'un ardından en çok izlenen ikinci dizi sezonu oldu. Diz, HBO Max izlenme listelerinde ABD'de üst üste yedinci hafta liderliği alırken, Latin Amerika ve Avrupa'da da haftanın en başarılı dizisi oldu.
İkinci sezonu 27 Şubat 2022'de 'All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name' adlı bölümüyle final yapan gençlik dizisi 'Euphoria', 2004'ten günümüze kadar 'Game of Thrones'un ardından en çok izlenen ikinci HBO dizisi oldu.
İKİNCİ SEZONUN İLK BÖLÜMÜ 19 MİLYON İZLENDİ
Box Office Türkiye'nin Variety'den aktardığı habere göre, ikinci sezon final bölümü 6,6 milyon izleyiciye ulaşan "Euphoria"nın 2. sezonu, bölüm başına 16,3 milyon izleyici ortalaması tutturarak, HBO'da son 18 yılda "Game of Thrones"un ardından en çok izlenen ikinci dizi sezonu oldu. Dizinin 2. sezonunun ilk bölümünün izlenme sayısı ABD'de 19 milyona yaklaştı.
2004'tan bu yana bir HBO dizisinin herhangi bir sezonu için en iyi ikinci performansı yakalayan "Euphoria", HBO Max izlenme listelerinde ABD'de üst üste yedinci hafta liderliği alırken, Latin Amerika ve Avrupa'da da bu haftanın en başarılı dizisi oldu.
Kadrosunda Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Colman Domingo, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid ve Austin Abrams gibi isimlerin yer aldığı dizi, Super Bowl karşısında yayınlanan "A Thousand Little Trees of Blood" adlı altıncı bölümüyle de izlenme rekor kırmıştı.
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