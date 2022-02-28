Euphoria'dan yeni rekor: Son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu
HBO dizisi "Euphoria"nın Amerika Birleşik Devletleri’nde son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olarak tarihe geçti. Haberi, Twitter TV Ortaklıkları Başkanı Jenna Ross resmen duyurdu. Ross, "Komik meme'lerden (internet geyiği), tahminlere ve moda ilhamına kadar, Euphoria bu sezon Twitter'a hakim oldu" ifadelerini kullandı.
Yayın hayatına 2019 yılında başlayan ve şu an 2. sezonu izleyicilerle buluşmakta olan HBO Max yapımı, Emmy Ödüllü dizi Euphoria’nın popülerliği giderek artmaya devam ediyor. 27 Şubat’ta sezon finali yapacak olan dizinin bundan 2 hafta öncesinde 3. sezon onayı aldığı açıklanmıştı.
TWITTER AÇIKLADI
Son olarak Twitter, hit drama dizisinin, 2020'lerde platformda en fazla aktiviteye sahip dizisi olduğunu açıkladı. Buna göre ikinci sezon ile birlikte Euphoria hakkında atılan tweet sayısının, 1. sezona kıyasla yüzde 51 oranında arttığı ifade edildi.
İKİNCİ SEZON HAKKINDA 30 MİLYON TWEET ATILDI
WebTekno'da yer alan habere göre Twitter, ikinci sezonda hakkında 30 milyondan fazla paylaşım yapılan Euphoria’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nde son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı.
Buna ek olarak bu sezon hakkında en çok tweet atılan Euphoria karakterlerinin Fezco (Angus Cloud), Rue Bennet (Zendaya) ve Nate Jacobs (Jacob Elordi) olduğu belirtiliken, dizinin sevilen çifti Fezco ve Lexi için oluşturulan #FexiHive etiketinde yaklaşık olarak 270 bin tweet paylaşıldığı bildirildi.
Dizi hakkında en çok tweet atılan konular arasında dizide pek çok kişinin antipatisini kazanan Nate Jacobs'ın şiddet görmesi, Maddy'nin en yakın arkadaşı Cassie'nin ihaneti ve Rue Bennet'in polisten kaçması yer aldı.
"EUPHORIA TWITTER'A HAKİM OLDU"
Konuya dair yaptığı açıklamada, "Komik meme’lerden, tahminlere ve moda ilhamına kadar, Euphoria bu sezon Twitter'a hakim oldu" ifadelerini kullanan Twitter TV Ortaklıkları Başkanı Jenna Ross, “Şov, yalnızca en sevdikleri karakterler ve sahneler için kök salmakla kalmayan, aynı zamanda özellikle karakterlerin kaderiyle ilgili olarak hayal kırıklıklarını ve korkularını açıkça dile getiren güçlü bir adanmış hayran topluluğu oluşturdu” ifadelerini kullandı.
Dizi hakkında tweet atanların arasında Drake, Jack Harlow, Halsey ve Kid Cudi gibi ünlü isimler de yer aldı.
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