Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:24

Güncelleme: 11.05.2024 - 18:24

68. Eurovision Şarkı Yarışması finaline geri sayım başladı. Finale kalan 26 ülkenin kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Finalde yer alacak isimler ve şarkıları araştırılıyor. Peki, Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?

EUROVISION FİNALİ NEREDE?

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali, İsveç'in Malmö kentinde saat 21:00'de gerçekleşecek.

EUROVISION FİNALİ NE ZAMAN?

Eurovision finali 11 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak. Yarışmanın final etabı sonrası kazanan ülke belli olacak.

EUROVISION FİNALİ NEREDEN YAYIMLANACAK?

Eurovision 2024, "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

EUROVISION'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Salı günü gerçekleşen ilk yarı final gecesinde 10 ülke final biletini almıştı:

Sırbistan

Portekiz

Slovenya

Ukrayna

Litvanya

Finlandiya

Kıbrıs

Hırvatistan

İrlanda

Lüksemburg

Perşembe günü gerçekleşen ikinci yarı final akşamında da 10 ülke finale kaldı:

İsrail

Letonya

Avusturya

Hollanda

Norveç

Estonya

Ermenistan

İsviçre

Gürcistan

Yunanistan

ikinci grupta yer alan Hollanda temsilcisinin diskalifiye edilmesi nedeni ile Hollanda finalde yer alamayacak.

HANGİ ÜLKELER FİNALE DOĞRUDAN KATILACAK?

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık bu yıl da yarışma finaline doğrudan katılıyor.

İŞTE FİNALİSTLER VE ŞARKILARI

1. İsveç - Marcus ve Martinus – "Unutulmaz"

2. Ukrayna - alyona alyona ve Jerry Heil – "Teresa ve Maria"

3. Almanya - ISAAK – "Her Zaman Kaçak"

4. Lüksemburg - TALI – "Savaşçı"

5. Hollanda - Joost Klein – "Avrupa Papa"

6. İsrail - Eden Golan – "Kasırga"

7. Litvanya - Silvester Kemeri – "Luktelk"

8. İspanya - Nebulossa – "ZORRA"

9. Estonya - 5MIINUST x Puuluup – "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10. İrlanda - Bambie Thug – "Kıyamet Mavisi"

11. Letonya - Dons – "İçi Boş"

12. Yunanistan - Marina Satti – "ZARI"

13. Birleşik Krallık - Olly Alexander – "Baş Dönmesi"

14. Norveç - Kapı – "Ulveham"

15. İtalya - Angelina Mango – "La Noia"

16. Sırbistan - TEYA DORA – "RAMONDA"

17. Finlandiya - Windows95man – "Kural Yok!"

18. Portekiz - iolanda – "Grito"

19. Ermenistan - LADANIVA – "Jako"

20. Kıbrıs - Silia Kapsis – "Yalancı"

21. İsviçre - Nemo – "Kod"

22. Slovenya - Raiven – "Veronika"

23. Hırvatistan - Bebek Lazanya – "Rim Tim Tagi Dim"

24. Gürcistan - Nutsa Buzaladze – "İtfaiyeci"

25. Fransa - Slimane – "Mon Love"

26. Avusturya - Kaleen – "Övüneceğiz"