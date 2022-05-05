Ev kazası geçiren Gönül Yazar'dan yeni haber: 'Ölsem daha iyi' deyip ağladı
'Taş bebek' lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar'ın, evde geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybettiği gündeme gelmişti. 85 yaşındaki Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 'Taş Bebek' lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili üzücü açıklamalar yapmıştı.
Akay, ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın sol gözünü kaybettiğini söylemişti.
Kendisinin çok yakın dostu olan Akay, TV8'de yayımlanan 2. Sayfa programındaki açıklamalarında “Gönül abla, gece 03.00’te yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu” ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Akay, canlı yayında yakın dostu Gönül Yazar'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.
"ÖLSEM DAHA İYİ DİYE AĞLADI"
Yazar'ın çok pahalı bir ameliyat olduğunu aktaran Akay, "'Eğer gözlerimi kurtarmasalardı ölsem daha iyi' diyerek ağladığında ben de çok duygulandım. Ama çok şükür şimdi çok iyi. Doktorlar iki gözünü de düzeltti, pırlanta gibi görüyor" dedi.
"MİNAREYE BİRİ ÇIKSA GÖRÜRÜM"
Akay, şöyle konuştu:
"Telefonla konuştum ve 'Gözlerim pırlanta gibi oldu' diyor. Evinde Boğaz'a karşı bir teras var ve 'Oradan baktığımda Çamlıca Camii’nin minaresine biri çıksa görürüm' diyor."
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