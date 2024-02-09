Ev sahibi '16 aydır kira ödemiyor' diyerek isyan etti! Pucca'dan yanıt geldi

'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, Pucca'dan 16 aydır kirasını alamadığını belirtti. Ünlü fenomen hakkındaki iddialara yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:53
Ev sahibi '16 aydır kira ödemiyor' diyerek isyan etti! Pucca'dan yanıt geldi
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'Pucca' olarak bilinen Selen Pınar Işık ev sahibiyle mahkemelik oldu. Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninin 16 aydır kira ödemediğini söyledi.

İki buçuk yıldır 'Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu" diyerek 'Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

Dava açtığını ve 12 aydır mahkeme sürecinin devam ettiğini de ifade eden Jale Tuncer isimli ev sahibi, evin Nişantaşı'nda 3+1 olduğunu ve kiranın 2023'te 10.500 olduğunu sözlerine ekledi.

"ZOR DURUMDAN GEÇİYORUZ"

'Pucca' ise hakkındaki iddialara karşı sessizliğini bozdu ve kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm.

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim."


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