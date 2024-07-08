Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:04

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:04

Kadınlık hormonlarının düzenli salgılanabilmesi için her ay düzenli şekilde regl döneminin yaşanması gereklidir. Ancak, psikolojik ve biyolojik nedenlerden dolayı pek çok kadında bu günler gecikebilir. Peki, hızlıca regl olabilmek için uygulamanız gereken yöntemler nelerdir? İşte adet söktürücü 7 mucizevi bitki çayı...

ADET SÖKTÜRÜCÜ 7 MUCİZEVİ BİTKİ ÇAYI

1. Civanperçemi çayı:

Aktardan veya hazır çay firmalarından temin edeceğiniz civanperçemi çayı, adet döneminde rahatlamanıza yardımcı olabilir.

2. Biberiye çayı:

Regl gecikmesi yaşandığı dönemlerde rahatlamak için biberiye çayı faydalı olabilir. Kasların gevşemesine destek olarak ağrısız bir regl dönemi geçirmenize yardımcı olabilirsiniz.

3. Zencefil çayı:

Regl döneminin daha rahat geçmesine yardımcı olan zencefil çayı, aynı zamanda enfeksiyon riskini azaltmaya da katkı sağlar. Eğer adet gecikmesi veya buna bağlı ağrı yaşıyorsanız, günlük olarak 2 fincan zencefil çayı içebilirsiniz.

4. Kantaron çayı:

Kantaron bitkisi, adet ağrıları ve kasılmalarını hafifletmekle kalmaz, regl dönemlerini düzenleyici etkiye de sahiptir. 1 su bardağı sıcak suda 1 tutam kadar demlenebilir. Ancak, kantaronun tüketiminde aşırıya kaçmamaya özen gösterilmelidir.

5. Kekik çayı:

En çok bilinen ve tercih edilen adet söktürücü çaylar arasında kekik öne çıkmaktadır. Sıcak su içinde kekik demleyerek tüketebilir ve bu şekilde adet düzeninizi destekleyebilirsiniz.

6. Adaçayı:

Rahim kaslarını uyaran adaçayı, adet söktürücü özelliği ile regl döneminde bitki çayı listenizde yer alabilir. Daha rahat uyku ve hareketler için adaçayı tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

7. Papatya çayı:

Papatya çayı, sakinleştirici ve ağrı kesici özellikleri nedeniyle tercih edilen bir bitki çayıdır. Aynı zamanda adet söktürücü etkisi ile regl döneminde kadınların favori bitki çayı seçeneklerinden biridir.