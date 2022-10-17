Evde lahmacun nasıl yapılır, lahmacun içi nasıl hazırlanır? Lahmacun kaç kalori?
Hemen hemen herkesin sevdiği bir lezzet olan lahmacun, incecik hamurla kıymanın buluştuğu bir lezzettir. Genellikle hazır olarak tüketilen lahmacunun tarifi ise oldukça pratik ve sağlıklı. İşte, evde lahmacun nasıl yapılır, lahmacunun içi nasıl hazırlanır? Lahmacun kaç kalori?
Türkiye'nin doğu illeriyle özleşen lahmacun, 1960'lardan sonra tüm ülkeye yayılmıştır. Ünlü yemek programı Masterchef'te yarışmacıların lahmacun yapmasıyla birlikte, bu lezzetli tarif gündeme geldi. İşte, oldukça pratik lahmacun tarifi...
LAHMACUN HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR?
Hamuru için;
- 330 gr un
- 1 çay kaşığı instant maya
- 1 çay kaşığı tuz
- 200 ml ılık su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç malzemeler;
- 350 gr yağlı kıyma
- 2 tane kuru soğan
- 4 diş sarımsak
- yarım demet maydanoz
- 2 tane domates
- 1 adet dolmalık biber
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı kimyon
LAHMACUN NASIL YAPILIR?
- İlk olarak elediğiniz unu bir kaba alıp, maya ve tuzu da ekleyerek, karıştırın.
- Ilık suyun içine zeytinyağını koyun. Unun ortasına yuvarlak bir boşluk oluşturup, suyu içine dökün ve karıştırın.
- Tezgahı ve elinizi unlayıp, 20 dakika hamuru yoğurun.
- Kabın içini yağlayıp, hamuru kaba aktarın ve üstünü kapatın. Hamur, iki katı olana kadar dinlendirin.
- Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölün.
- Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açın.
- Açılan hamurun içine, harcı eşit şekilde bastırarak yayın.
- Fırını en üst sıcaklığa ayarlayın.
- Teflon bir tava ısıtın.
- Lahmacunu tavanın içine koyup altı hafif kızarana kadar pişirin. Sonra fırının ızgara bölümüne koyun. (Kapak hafif açık kalacak)
- Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu kağıt örtün.
LAHMACUN KAÇ KALORİ?
İnce hamurlu lahmacunlar, yaklaşık olarak 180 ile 200 kalori arasında değişir. Kalın hamurlu bir lahmacun ise yaklaşık olarak 240 kaloridir.
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