'Evde Tek Başına' filminin yıldızı, tecavüzle suçlanıyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 15:43

Fenomen film serisi, Evde Tek Başına'nın (Home Alone) oyuncusu Devin Ratray'e 2017'de bir kadının içkisine ilaç attıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ratray, filmde başrol Kevin'in zorba abisi Buzz'ı oynuyordu.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Lisa Smith, 2017'de aktörün ABD'nin New York şehrinde Manhattan bölgesindeki evinde cinsel istismara uğradığını öne sürerken 45 yaşındaki Ratray, suçlamaları reddetti.

Ünlü oyuncu, geçen aralıkta da kız arkadaşına şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı.

Ratray'in fiziksel şiddetle suçlandığını öğrenen Smith, 2017'de oyuncu hakkındaki şikayetinin neden takip edilmediğini öğrenmek için yetkililerle iletişime geçti.

Konuyu basınla da paylaşan Smith, CNN'e konuştu. Smith, olay yaşandığı sırada Ratray'le 15 yıllık arkadaş olduklarını, abisi ve bir arkadaşıyla birkaç içki içtikten sonra oyuncunun evine gittiklerini söyledi.

"GÖZLERİMİ GERÇEKTEN AÇAMIYORDUM"

Smith, Ratray'in kendisine ısrarla belli bir bardaktaki içkiyi ikram ettiğini belirtti:

"Sonraki gün uyandığımı ve hareket edemediğimi hatırlıyorum. Gözlerimi gerçekten açamıyordum ama sesleri duyuyordum ve ne olduğunu hissediyordum."

'İKTİDARSIZIM' DEYİP REDDETTİ

Smith sonraki gün Ratray'le yüzleşmek için mesaj attığını ve oyuncunun "iktidarsızlığı sebebiyle seks yapmasının mümkün olmadığını" söyleyerek iddiayı reddettiğini belirtti.

Ratray'in tepkisinin ardından polise gidip şikayette bulunan Smith, yetkililerin uzun süre boyunca konuyu ele almaması karşısında sarsıldığını söyledi. CNN'in iletişime geçtiği Ratray, o geceyi hatırladığını ama seks yapmadıklarını ifade etti.

Detaylı açıklama yapmayan Manhattan polis departmanı yetkilileri konu hakkında Smith'le temas halinde olduklarını belirtti.